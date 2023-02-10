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教育
2023年2月10日星期五
智叻中文Smarties' 第519期
不承認學生會因「長期臨政」 教大校長：組閣參選可復辦
劉智鵬倡中史列高中必修 教聯黃錦良：前線反映非合適時候
嶺大伙菲10大學推動共融營商
閱讀篇章：自身經歷 引起共鳴
閱讀篇章：〈生生不息〉——黎翠華
閱讀篇章參考答案
妙文精點：金錢觀之想像
字遊打卡：一蓑煙雨任平生──劉紹銘的童工歲月
時事中文：肥瘦皆是美
小遊戲答案
字學中文：落筆打三更
語文小錦囊：人誰無錯？
機智小孩：萬物皆平等——《列子》的鮑小朋友
時事中文：肥瘦皆是美
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【明報專訊】近日，廣州白雲機場展出的一個肥胖女子雕塑，被網民批評為「醜」。其實，美與醜該如何定義？
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不承認學生會因「長期臨政」 教大校長：組閣參選可復辦
劉智鵬倡中史列高中必修 教聯黃錦良：前線反映非合適時候
嶺大伙菲10大學推動共融營商
閱讀篇章：自身經歷 引起共鳴
閱讀篇章：〈生生不息〉——黎翠華
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機智小孩：萬物皆平等——《列子》的鮑小朋友
不承認學生會因「長期臨政」 教大校長：組閣參選可復辦
劉智鵬倡中史列高中必修 教聯黃錦良：前線反映非合適時候
嶺大伙菲10大學推動共融營商
閱讀篇章：自身經歷 引起共鳴
閱讀篇章：〈生生不息〉——黎翠華
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