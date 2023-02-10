劉智鵬倡中史列高中必修 教聯黃錦良：前線反映非合適時候

兩會將提議促進兩地師生交流

劉智鵬議案提出將高中中史更名為「中史地理及文化科」，並改為必修，讓中學生認識及探討中國歷史的演變及不同面貌。黃錦良昨日回應，稱理解劉作為歷史學家，盼青年認識更多歷史、國家及地理文化，而從教聯角度、前線意見，均反映現時不是合適時候。他稱，公民與社會發展科才剛改革，教界需深化現有工作，又認為要鼓勵多元學習，學生藉交流、全方位活動學歷史。

劉智鵬稱，立法會是好平台帶動討論，朝此方向準備，「千里之行始於足下，行第一步是重要，如何落實大家一起傾」，又稱最難是籌備教材、拿揑教學方式及學生學習重點。

全國政協、人大兩會下月舉行，身兼港區人大代表的黃錦良稱主要會提出3項建議，包括改善兩地學校交流安排，稱以往大多是本港學校單方面推行，未達至國家層面，希望有更好配合，令兩地青年、教師交流做得更深、更闊；第二是推動香港愛國教育，尤其是要善用國家的資源；第三是改善本地教師北上執教的政策。