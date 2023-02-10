不承認學生會因「長期臨政」 教大校長：組閣參選可復辦

指沒幹事當選 會章容許臨政

前會長：問題在校長沒溝通

教大去年1月宣布不再承認學生會地位，停止代收會費及沒收會址等。張仁良昨在傳媒聚會提到，他不滿學生會近5年長期以臨政形式運作、欠代表性，「其實嗰班友連閣都不用組，舊的臨政會長找幾個friend來，做第二個臨政，即連選舉都沒有……你有冇搞錯？Something must be wrong（必定有問題）！」

教大前學生會長楊逸銘昨回覆稱，會章訂明幹事會未能當選時，學生會可以臨政形式運作，他不接受張仁良昨日說法，批評他將問題推到學生上，「如果他覺得5年存在問題，他也沒提出問題。如果Something is wrong（有問題）的話，問題就是他沒有跟我們說」。他希望校方盡快恢復學生會地位，並就學生會事務諮詢廣泛學生意見。

另外，教資會早前公布教大上學年教員離職率達6.6%。被問離職者有多少移民，張仁良稱沒數據，離任的人包括轉他校升遷、離港。張仁良1980年代留學法國，他稱外國生活是學習過程，但當時即使有機會留在法國，也選擇回港，「走不走是很個人的選擇」。

張仁良又稱今學年開學後，中小學教師團隊仍缺人，學生人口縮減是事實，教大的師訓學生名額連續3個學年會縮減約10%，但相信市場對教師仍有需求。至於教育局推出《教師專業操守指引》，規範教師應做和不應做的事，被問指引是否要教師做「聖人」，張認為現時《港區國安法》作為法律一部分，教師應教導學生從小了解，「是否叫老師做聖人？我都不太明什麼是聖人」。

張仁良：卸任後留港貢獻

回顧出任校長10年，張仁良稱有幸見證教育學院正名為教育大學，被問經歷反修例事件、國安法生效、新冠疫情等有何難忘時刻及如何自評應對做法，他指任內遇上「外圍事件」，獲不尋常的經驗，亦是學習機會，惟不希望以開心或不開心形容，「強烈覺得我並非一個校長單獨的面對這些外圍事件，雖然控制不到，但團隊緊密合作」。

現任首席副校長李子建9月新學年起接替張仁良出任教大校長。被問卸任後去向，張笑稱數年前已屆60歲，將來盼以不同身分留港貢獻社會，不局限於教育界。