開放學校辦體育活動 參與人次增至逾8000

3年升幅近六成

文體旅局稱，計劃推行以來，有效鼓勵學校開放設施作體育用途，又表示疫下學校停課安排阻礙計劃推展，不少體育活動未能順利舉行；隨着疫情緩和，參與計劃的情况將會增加。文體旅及教育局會繼續定期檢討計劃的運作，針對學校關注的問題，進一步優化計劃並加強宣傳，讓更多體育活動運用學校設施，帶動更多學生參與，確保更充分利用公共資源。

下學年啓小學生體適能調查

教育局昨回覆議員提問亦提及學生運動及體能狀况，稱疫情期間，學校停課及設社交距離等導致學童戶外活動的機會減少，體能活動量減少和飲食模式轉變；隨着校園生活有序復常，於2023/24學年（下學年）將展開小學生體適能調查研究。

疫情3年，大部分的學界體育賽事受停課影響而暫停、延期或有限度復辦。據香港學界體育聯會的球類比賽及個人（隊際）項目的學生註冊人數資料，2020/21學年最少，僅3655人，而2021/22學年回升至41,611人，疫情前則有逾12萬人水平。