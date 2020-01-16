都大購酒店改宿舍吸內地生 可增400宿位 冀成交流聚腳點

林群聲昨午率高層出席傳媒聚會時提到，都大校外住宿設施現有約200個宿位，惟只是租用地方，校方希望長遠擁有物業，計劃買入酒店，改建成學生宿舍。他稱都大約有一萬名本科生，買入酒店後，仍未能向學生保證「四年一宿」，但曾收到學生意見，該學生表示明知未必有機會入住，仍支持方案，「他住不到，但該處可舉辦活動，他仍可參加」。

被問改建新宿舍的成本會否轉嫁學生，林群聲表示，現時內地生和交換生月租宿舍費用4000至6000元，希望酒店改建的宿舍可維持相若租金，「（項目）不會完全做到收支平衡」，項目旨在增加學生交流和聚腳點，享受校園和宿舍生活，而非商業活動，故難收回所有成本。

維持相若租金 不期望收支平衡

都大正籌劃多項發展，包括在常盛街及佛光街交界興建新校舍大樓，林群聲表示將新增演講廳等設施，期望在新大樓舉行畢業禮。

此外，都大、恒生大學及樹仁大學早前獲批准下學年起取錄內地、台灣及澳門生比例倍增至20%。林相信不難「收爆20%（非本地生）」，但同時想保持各方面水準，故不會一下子用盡20%限額。

副校長（資源及發展）呂汝漢表示，受新冠疫情影響，都大自2020年與肇慶市人民政府籌辦都大（肇慶）項目延期至少一年半，相關部門仍未發出「批籌」。隨兩地通關，他指都大管理層亦恢復北上交流、會議等，月底赴廣州、肇慶，亦計劃前往北京。

料可收爆20%非本地生上限

盼保持水準 不一下用盡限額

至於支援學生及校友創業的措施，副校長（學生事務及支援）郭予光表示，過去5年，學生事務處一直協助有意創業的學生，經遴選的隊伍可獲10萬元起動基金。郭予光稱，希望「再扶持一把，再做大做強」，擬撥5000萬元成立基金，讓營運成熟企業的學生申請，如校方認為該公司發展有前景，或會入股，「學校和學生企業有更緊密合作，成為策略伙伴」。