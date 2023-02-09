教育
常識天下 第271期

奇妙大自然：南極居民 皇帝企鵝

【明報專訊】地球最南端的南極大陸是全球最寒冷、最乾燥及最大風的陸地。這塊冰凍土地的面積相當於0.8個俄羅斯大小，四面環海，被冰覆蓋超過2000萬年，冰層厚達5公里。

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