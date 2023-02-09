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教育
2023年2月9日星期四
常識天下 第271期
都大購酒店改宿舍吸內地生 可增400宿位 冀成交流聚腳點
開放學校辦體育活動 參與人次增至逾8000
SEN融合教育 教局今年投放37億
世界之最：薄餅之最
世界之最：薄餅特別紀錄
新聞有常識：歲月追蹤
奇妙大自然：南極居民 皇帝企鵝
時事懶人包：倒奶殺牛
解讀關鍵字：極地安全
放眼中國：春運
知識寶庫：廢物棄置返高峰 環團批減廢政策失效
大開眼界：平等機會委員會
價值觀解碼：關愛
放眼經濟：可持續發展
新聞有常識：歲月追蹤
【明報專訊】月球何時開始存在，至今多少歲？科學家為找出這位地球鄰居的「年齡」，曾提出幾種測算方法，追溯月球淵源。
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都大購酒店改宿舍吸內地生 可增400宿位 冀成交流聚腳點
開放學校辦體育活動 參與人次增至逾8000
SEN融合教育 教局今年投放37億
世界之最：薄餅之最
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時事懶人包：倒奶殺牛
解讀關鍵字：極地安全
放眼中國：春運
知識寶庫：廢物棄置返高峰 環團批減廢政策失效
大開眼界：平等機會委員會
價值觀解碼：關愛
放眼經濟：可持續發展
都大購酒店改宿舍吸內地生 可增400宿位 冀成交流聚腳點
開放學校辦體育活動 參與人次增至逾8000
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大開眼界：平等機會委員會
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