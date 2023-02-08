冀打破收生瓶頸 珠海學院目標2026申升格大學

去年10月上任香港珠海學院校長的陳致昨出席傳媒春茗，提及正朝着「升格大學」的目標前進，積極打破收生瓶頸。教育局早前准3間自資大學下學年取錄更多內地生，香港珠海學院未獲放寬上限，維持「10%限額」（內地、台澳自資本地副學位及學士人數不可多於上一學年總學生的10%），惟該校本學年內地台澳生比例已超額，達21%。

陳稱，校方去年10月起已拜訪過中聯辦教科部和教育局，請求放寬招收內地台澳生比例，「此舉既符合自資院校發展規律，又符合香港吸引人才戰略，更是國家大灣區發展戰略在教育層面的創新體現，倘能獲批，定會賦予我校發展新契機」。

校長：曾訪中聯辦求放寬內地生比例

陳致又稱，學校面向全球擴招賢才，已經招攬了一批頂尖學者、優秀在讀博士生來校任教、訪學交流，以及與北師港浸大、Richmond American University London簽署校際合作備忘錄，積極與多間世界頂尖大學交流，推動珠海具備大學應有的教學水平。