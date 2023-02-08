科大全球招聘30學者 領軍6跨學科領域 助港建國際創科中心

葉玉如昨率科大高層出席傳媒聚會時，被問如何評估教員流失與移民潮或《港區國安法》實施的關係，她強調人才流轉屬自然現象，又稱近來內地競爭冒起，吸引不少香港人才。被問科大多少教員因移民離職，她稱未有數據。

學生會盼復辦「校長論壇」

葉昨亦宣布「30周年策略招聘計劃」，目標在全球聘請30名副教授或以上「一流人才」，負責在6個跨學科重點領域「領軍」，包括生物及轉化醫學、材料科學及未來能源、人工智能未來電腦及電子。葉說投放在此計劃的資金暫時無上限，協理副校長（教學）馮志雄補充，科大會先投放一兩億，包括添置研究設備。

冀政府支援「搶國際生」

葉玉如去年候任校長時曾承諾重辦校長論壇。科大學生會長趙家達昨回覆，期待校方在招聘計劃等發展的同時，籌備復辦校長論壇，「學生亦是學校本質所在，如沒有學生，教授再強也好（又如何）……希望校長可增加校方和學生之間的溝通」。

科大霍英東研究生院長兼科大（廣州）副校長吳宏偉則希望政府支援科大「搶國際學生」，以培育留港發展的有較高「忠誠度」的學生。首席副校長郭毅可稱，隨疫情緩和，科大今年重新走訪多間中學，4月起安排教師見面會介紹科大。

此外，科大去年底不再要求訪客入校園前登記，是自2019年反修例後、新冠疫情以來首次重新開放。副校長（行政）龐鼎全稱，管制措施配合社會復常，學生組織近日可在校園擺設不同攤位。