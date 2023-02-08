教育
語文同樂 第621期

文字發酵：神秘禮物

【明報專訊】婆婆把一份神秘禮物藏了起來，試按她提供的地圖，找出當中的字詞正確寫法，再按指示方向找出收藏禮物的路線及位置。（小提示：要找到地點，未必需要回答全部題目）

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