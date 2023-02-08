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教育
2023年2月8日星期三
語文同樂 第621期
科大全球招聘30學者 領軍6跨學科領域 助港建國際創科中心
冀打破收生瓶頸 珠海學院目標2026申升格大學
東華復辦遊學團 赴英倫交流
時事中文：車公籤文
時事中文：白登之圍
人物例子庫：與其孤單地獨食，不如有三五飯友，陪着我們一起吃喝，敞開心胸，發抒一下內在的苦悶。
視聽之娛：漫畫家與觀眾的自我挑戰——《THE FIRST SLAM DUNK》
字煮文化：炙牛對酒歌
詞中物：唱活水系人生——《隨波逐流》
文字發酵：神秘禮物
參考答案
Talk of the town : Charter on External Lighting
Talk of the town : Light Pollution
Talk of the town Answers
Comic : What is a lever?
Grammar : Call
Grammar Answers
時事中文：車公籤文
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【明報專訊】每年不少市民趁新春參拜車公，
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科大全球招聘30學者 領軍6跨學科領域 助港建國際創科中心
冀打破收生瓶頸 珠海學院目標2026申升格大學
東華復辦遊學團 赴英倫交流
時事中文：車公籤文
時事中文：白登之圍
人物例子庫：與其孤單地獨食，不如有三五飯友，陪着我們一起吃喝，敞開心胸，發抒一下內在的苦悶。
視聽之娛：漫畫家與觀眾的自我挑戰——《THE FIRST SLAM DUNK》
字煮文化：炙牛對酒歌
詞中物：唱活水系人生——《隨波逐流》
文字發酵：神秘禮物
參考答案
Talk of the town : Charter on External Lighting
Talk of the town : Light Pollution
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冀打破收生瓶頸 珠海學院目標2026申升格大學
東華復辦遊學團 赴英倫交流
時事中文：白登之圍
人物例子庫：與其孤單地獨食，不如有三五飯友，陪着我們一起吃喝，敞開心胸，發抒一下內在的苦悶。
視聽之娛：漫畫家與觀眾的自我挑戰——《THE FIRST SLAM DUNK》
字煮文化：炙牛對酒歌
詞中物：唱活水系人生——《隨波逐流》
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