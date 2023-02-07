明白李慧詩對片中現身感錯愕 張婉婷盼道歉

張婉婷昨早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，說希望致電李慧詩道歉，明白對方現時才知道自己在紀錄片出現，一定會感到錯愕。張解釋2016年親赴日本單車館，在亞洲場地單車錦標賽後訪問李慧詩的原意，指《給》的主角之一馬燕茹正在運動比賽或讀書之間抉擇，盼李慧詩分享經驗和給予鼓勵。

入單車館沒採訪證 因憂不獲批無得拍

此外，張婉婷上月19日接受商台《1圈圈》訪問，談到當年無申請採訪證便進入日本單車館拍攝，稱她與《給》的攝製隊「好威武地扮自己有齊permit（准許）進去」，又指團隊「靠着我們個『勇』字，這些不能不做，趕不及拿（許可），或者個permit死都唔畀你，唔知點算，唔通唔拍咩，係咪？梗係要諗橋」。張婉婷昨解釋，當日透過一名名譽董事協助入場訪問，曾道出來意是拍攝紀錄片。

香港體育記者協會昨對張婉婷的言論表示遺憾，認為她未按正常途徑申領採訪證，影響本地傳媒同業形象，以及令本地體育媒體將來申請其他海外賽事時，或招致更多「無謂關卡」。