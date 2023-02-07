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2023年2月7日星期二
星笈中文 第084期
「香港小姐」開腔反對公映 私隱署關注 江冰瀅稱以為剩自己未簽同意書 張婉婷再致歉
稱班主任籲相信校方 英華生：未有共識應永久停映
明白李慧詩對片中現身感錯愕 張婉婷盼道歉
文言遷移：自省、變通、持守——儒家逆境商數的工夫與境界
文言遷移：擇善方能固執 自用無非剛愎
寫作立意庫：仁者具道德的勇氣──司馬遷《史記．孔子世家》
旁徵博引：人見人愛是小人？
校園尺牘：建議校內開設中式茶藝室（建議書）
校園尺牘：建議校內開設中式茶藝室（建議書）
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【明報專訊】■字詞錦囊
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「香港小姐」開腔反對公映 私隱署關注 江冰瀅稱以為剩自己未簽同意書 張婉婷再致歉
稱班主任籲相信校方 英華生：未有共識應永久停映
明白李慧詩對片中現身感錯愕 張婉婷盼道歉
文言遷移：自省、變通、持守——儒家逆境商數的工夫與境界
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