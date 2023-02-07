教育
星笈中文 第084期

寫作立意庫：仁者具道德的勇氣──司馬遷《史記．孔子世家》

【明報專訊】「陳蔡絕糧」節錄自《史記．孔子世家》，故事記錄了孔子在陳蔡之間遭到圍困而斷糧的事，不同弟子的反應，正揭示了在尋覓理想過程中面對逆境的不同態度。

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