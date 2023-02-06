教育
常識學堂 第262期

新聞解碼：蛇出沒注意

【明報專訊】香港擁有豐富的生物多樣性，有時野生動物更會走進人類生活的地方，包括蛇。如發現蛇，不要嘗試自行捕捉，應立即通知警方，讓他們召喚蛇王到場協助捉蛇。

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