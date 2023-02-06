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教育
2023年2月6日星期一
常識學堂 第262期
新入職教師4月起須內地交流 教師升職同須參加 4天團訪學校聽講座
伍少梅中學設貓舍 男生因牠變開心不遲到
3層高塗鴉外牆 協青「文化街」揭幕
公民點對點：大數據預測90分鐘路况 分析實時天氣車速避塞車
公民點對點：智慧交通 出行輕鬆
你識唔識：兩地免檢疫通關
快問快答：界石
公民挑戰題
焦點新聞
我的學校：「雲」遊藝術館
我的學校：數碼「雲藝館」
新聞解碼：蛇出沒注意
答案
生活與科學：造福人類的有機化學
我的學校：「雲」遊藝術館
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【明報專訊】你學校有專屬藝術館，讓同學展出自己的佳作嗎？香港道教聯合會雲泉學校就在虛擬世界元宇宙特設藝術館「雲藝館」。
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