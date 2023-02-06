教育
智學公民 第048期

你識唔識：兩地免檢疫通關

【明報專訊】本港與內地恢復免檢疫通關，兩地經貿迎來復常，人流及經濟活動增加。財政司長陳茂波2023年1月6日出席香港中華總商會的論壇時表示，通關增強本地消費及投資信心。以下新聞大事，你識唔識？

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