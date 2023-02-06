伍少梅中學設貓舍 男生因牠變開心不遲到

學校設貓義工幹事會，暫時有約10名同學，他們及部分教師輪流去貓舍當值，檢查糧食、清貓沙盆、掃地。貓貓兩姊弟的到來，為校園添上生氣，「細佬」天生後腿殘疾，走路時一拐一拐，但與姊姊一樣喜歡玩耍及親近人類。

設貓義工幹事會 10同學輪流照顧「姊弟」

貓義工幹事會成員、中五的葉智成形容貓貓令他整個校園生活都變開心了，稱以前的上學天，每每都是臨近打鐘、近遲到邊緣才踏入校園，現時卻想早點回校看貓。同級的吳睿哲說，照顧貓不是玩，而是有份責任心要認真照顧，又稱放長假的日子都會掛念貓貓，平日返學動力都增加，「小息都有個地方去」。他們在校服掛起一個貓襟章，負責設計的葉智成說，有機會為貓義工幹事會設計，將貓的模樣繪製成襟章，過程中與同學開會商量成品，有感自己的成果獲珍惜，覺得鼓舞。

伍少梅中學獲賽馬會慈善信託基金資助「幸福校園實踐計劃」，貓舍為幸福校園設施之一。負責老師陳欣兒稱，下一步希望讓有當值經驗的貓義工教同學日常工作，亦安排同學負責打理貓貓的社交媒體帳戶。她又稱，早前其中一隻貓不舒服，同學很快便發現，校方需請獸醫到校治理及定期檢查，其間由教師照料、餵貓吃藥。