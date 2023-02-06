新入職教師4月起須內地交流 教師升職同須參加 4天團訪學校聽講座

先辦新教師團 本學年850名額

公民與社會發展科的學生內地考察團最快4月成行，就教師方面的內地學習，亦有望同月啟程。教育局要求，所有公帑資助學校的新入職教師和公營學校擬晉升教師須參加內地學習團，教育局回覆本報查詢稱，計劃4月起先舉辦前者的內地學習團，行程3至4天，內容涵蓋專題講座、學校參訪、企業參觀、文化設施和歷史遺蹟參觀等。

教評會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）蔡世鴻表示，贊成教師赴內地學習團，期望培養國民教育人才，他認為行程定位不應只着眼教師個人見識，而是他們從中學習如何規劃內地交流行程，與姊妹學校聯絡，日後帶學生返內地。他稱，不同路線應扣連地方的主題，如去中山學歷史、佛山了解陶瓷產業，尤其去一些適合學生交流的景點察看。

蔡世鴻稱，疫情前該校與6間內地學校締結為姊妹學校，惟因數年間因對方學校人事更替、期限完結等事宜，最終只餘一間姊妹學校，通關後需重新建立關係，認為教師赴內地學習的行程之一可為締結姊妹學校構建平台，去姊妹學校集中的地方如大灣區。

教師：工作繁重 可壓縮至一天團

獲晉升教師須參加的內地學習團將由2023年9月起推行，教育局表示詳情稍後公布。任教高中地理科的梁老師稱，學校教務、備課、行政工作及照顧學生情緒等工作繁重，難有心力花時間去內地學習團，認為可壓縮至一天團。對於有關安排旨在提升教師對國家發展的認識，加強他們培養學生國家觀念及國民身分認同的能力，梁老師稱，國安教育滲入不同課程，如地理科課題之一是要初中生認識中國9個農業區，備課過程已足以加深認識。

教育局表示，正積極與內地有關單位溝通，協調及籌備教師內地學習團事宜，並會於下學年提供更多名額，供相關教師參加；又鼓勵新入職教師把握機會積極報名。