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2023年2月3日星期五
智叻中文Smarties' 第518期
教育博覽北上升學查詢增 攤位料因通關 有參觀者稱港多國教擬負笈
科大新分析技術 揪出腦瘤「間諜細胞」
都大伙香港電訊科研實習
道聽圖說：西貢海
道聽圖說：遊西貢海島嶼 飽覽自然美景
閱讀文言：狗兔相爭
閱讀文言參考答案
自然手札：實用的葉子
時事中文：誰是太子爺？
猜謎語答案
字學中文：有好有壞大肚子
語文小錦囊：以小見大
講故事：小冲小冲慢下來
猜謎語答案
【明報專訊】生龍活虎
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