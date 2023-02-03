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智叻中文Smarties' 第518期

時事中文：誰是太子爺？

【明報專訊】「太子」是指皇帝的兒子兼繼任人，現時香港雖沒有古代帝王制度，但我們也會聽到「太子爺」、「太子女」的稱謂，都是指老闆的子女呢！

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