教育
語文同樂 第620期

自然手札：實用的葉子

【明報專訊】農曆新年前夕，全屋大掃除後，母親從街市帶來一兩束黃皮和碌柚樹的葉，吩咐我們按照中國的傳統習俗，用葉煲熱水洗澡，更要「由頭淋到落腳」，以去除上年度的衰氣、霉氣，祈求新一年帶來好運、事事如意。

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