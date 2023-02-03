科大新分析技術 揪出腦瘤「間諜細胞」

偽裝正常細胞逃過檢測

由科大生命科學學部兼化學及生物工程學系副教授吳若昊及博士後研究員于雷帶領的團隊，開發了一種新型多功能單細胞多組學分析技術scONE-seq。是項研究近日於《科學進展》發表。

星形膠質瘤（Astrocytoma）是一種致命且具擴散性的腦腫瘤，有此類腫瘤的患者確診5年內存活率僅約5%。團隊利用其新型單細胞技術，在星形膠質瘤患者樣本中發現一種細小而獨特的腫瘤細胞亞群。這種獨特的腫瘤細胞群體通過偽裝成大腦的正常星形膠質細胞，逃過使用其他常見腫瘤測序方法的檢測。此外，團隊亦發現這種「間諜」腫瘤細胞具耐藥性分子特徵；「間諜」腫瘤細胞於腫瘤惡化所起的作用，將是未來研究的重要方向。

研「間諜」於腫瘤惡化角色

吳若昊稱，scONE-seq方法可識別以往未能探測、但致治療無反應的罕見腫瘤細胞，提供有助開發藥物靶點和藥物的新方向。團隊將繼續研究，利用scONE-seq分析更大的患者群組，望未來獲更多可轉化至臨牀應用的成果。