教育博覽北上升學查詢增 攤位料因通關 有參觀者稱港多國教擬負笈

昨早「教育專區」人流相對「職業專區」少，多間學校下午帶學生到場參觀。有大灣區升學資訊攤位負責人稱，不少人對大灣區升學或就業有興趣，查詢包括中藥等熱門學科詳情，人流較預期多，「今（昨）早已派出100本大灣區資訊有關的書本，可能開始通關，大家都想知多些」。

英升學機構查詢回落

於海外升學展區，英國升學機構經理鄭先生稱昨早只有一兩人前往攤位查詢，形容人流不多，「移民潮下，其實早一兩年已開始查詢（移民資訊），覺得現在（想移民的人）已回落」，估計周末人流較多。

在海外大學傳理學士畢業的黃小姐昨到場參觀，「投身職場後，覺得讀的科未夠專業」，繼續深造並取得專業資格，惟認為香港的課程加入不少國安教育元素，故有意繼續負笈海外，「因香港社會不穩定，外國學術文化較好」。

警攤位設VR射擊

至於「職業專區」，多個政府部門及紀律部隊設攤位，警務處長蕭澤頤昨亦到場參觀，警隊招募組人員在場解答有關投考警隊的問題。

在台灣讀大學的王先生與親友參觀警隊攤位，試玩虛擬實境（VR）遊戲，體驗模擬射擊訓練，又在場「打卡」。王先生未來有意投考警隊，認為做警員可「保家衛國，也很有正能量的形象」，又說過去幾年香港市民與警隊關係不好源於有誤解，相信現在「多數人對警察有正面感覺」。同行的王媽媽支持兒子投考警隊，「有警察社會才安定」。

另一王先生則考慮應徵警隊文職工作，他稱個人興趣是設計和媒體相關工作，獲現場警員告知媒體相關部門尚有職位空缺。

教局首參展 力推職專教育

教育局首次參展，局長蔡若蓮昨稱，政府會以「職學聯通、多元發展」策略，加大力度以多管齊下方式推廣職專教育，與傳統學術教育雙軌並行，鼓勵產教融合、校企合作，提供多元化的學習和就業機會，培育更多掌握應用技能的高質量人才。

職訓局（VTC）表示，有興趣報讀課程的中六同學可即場報名，亦可到場查詢課程資料；中華廚藝學院（CCI）等學生在攤位展示廚藝，示範手工拉麵、五感分子雞尾酒調配等。