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教育
2023年2月2日星期四
常識天下 第270期
副學士高級文憑定位 新指標更明確、追成效
兩輪國安、基本法試 教局稱「表現令人滿意」
科大音樂會賀新春
嶺大推普通話短片系列剖析唐詩
世界之最：最狹長國家：智利
世界之最：智利南北風光大不同
新聞有常識：搵「食」艱難？
猜猜我是誰：「字母哥」字母多
時事懶人包：微塑膠
放眼中國：內地搶藥潮
影視看文化：《給十九歲的我》 記下剎那的成長片段
活動巡禮：學生參與工作坊 反思生死意義
大開眼界：中紀委
價值觀解碼：責任感
放眼經濟：三隧分流
猜猜我是誰：「字母哥」字母多
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【明報專訊】美國職業籃球（NBA）球星「字母哥」安迪度高安普，除了籃球表現出色，也樂於為弱勢發聲，並於2020年入選《時代》(Time)百大影響人物，是歷來首個入選的NBA球員。
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副學士高級文憑定位 新指標更明確、追成效
兩輪國安、基本法試 教局稱「表現令人滿意」
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大開眼界：中紀委
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