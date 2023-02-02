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常識天下 第270期

猜猜我是誰：「字母哥」字母多

【明報專訊】美國職業籃球（NBA）球星「字母哥」安迪度高安普，除了籃球表現出色，也樂於為弱勢發聲，並於2020年入選《時代》(Time)百大影響人物，是歷來首個入選的NBA球員。

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