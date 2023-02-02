教育
常識天下 第270期

新聞有常識：搵「食」艱難？

【明報專訊】全球不少著名餐廳吸引各地食客慕名前往，但最近一間經常獲獎、位於丹麥的餐廳，因新冠疫情關係轉型為開發食品的實驗廚房，不再向大眾提供高級餐飲。

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