副學士高級文憑定位 新指標更明確、追成效

《通用指標》是政府就開辦副學士及高級文憑為副學位課程營辦機構提供的指引。教育局2020年12月開始檢討副學位教育，去年第三季就檢討結果和《通用指標》的擬議修訂諮詢持份者，逾190人獲邀提供意見，最後接獲44份書面意見。

教育局稱，持份者普遍共識是副學士和高級文憑應有更明確的分野；大部分人同意副學士資歷應繼續視為一項獨立資歷，而高級文憑資歷應加強在職專教育路徑的主要定位。

經立會委會敲定 2024年生效

局方更新的《通用指標》，對於副學士學位，院校須公布更多有關升學路徑的具體資料；院校須追蹤副學士畢業生升讀目標或規劃的學士情况，若評審或覆審過程中，目標和實際升學成效有差異，院校須解釋。

高級文憑方面，主要修訂包括鼓勵相關行業、專業和行業團體參與課程設計、授課及成績評核工作。

應用教育文憑接受申請

實際學費最貴逾3萬元

此外，取代毅進文憑的應用教育文憑，接受下學年入讀申請。文件稱8間獲准開辦應用教育文憑的專上院校，學費介乎37,940至43,800元不等，稱所有修讀全日制或兼讀制應用教育文憑課程的合資格學員，凡修畢一個科目 （即整體評核及格和出席率達80%或以上），均可獲政府發還有關科目的三成學費。

翻查資料，香港專業進修學校的應用教育文憑學費最高，全年43,800元，發還學費後，實付約30,660。