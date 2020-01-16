DSE考生增1.5% 非港身分證者減

考評局強調，考生報考時，只須提交其香港身分證或有效身分證明文件，供處理考務安排及核實身分，不須申報國籍，不能單憑身分證明文件判斷是否內地生或跨境生。

2023年DSE的乙類應用學習科目共4360人報考，按年增逾20%，最多人報考西式食品製作（548人）；「食品創新與科學」則無人報考。

申自資學位資助 將毋須達「3322」

此外，教育局昨向立法會財委會提交文件，理順「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」申請資格，下學年起，所有入讀第一年學士學位課程的本地生不論是否達「3322」要求均符合資格，估計下學年惠及額外約6800名不同修課年度的學生，涉2023/24年度撥款約2.3億元。