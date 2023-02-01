都大樹仁珠海內地生超額 教局：已要求解釋促守規

教局指因學生人數降及疫情所致

現時6間自資院校獲准每年取錄不多於上一學年總學生10%的內地、台澳生。據當局提供的數據，有3間院校超出上限（見表）。教育局稱，留意到部分自資院校的內地、台澳生人數超額，主要因為有關院校整體學生人數下降而已取錄的學生仍需繼續學業，以及因疫情引致的收生不確定。

周文港：放寬部分院校上限 恐加劇壟斷

教育局下學年放寬3間自資大學10%限額至20%。選委會界別立法會議員周文港稱，是次修訂只惠及個別院校，且放寬幅度極其輕微，以一間約1000人的院校為例，增加額外一成只涉及每年額外增收約100名內地生。他稱，只給3間院校多額外一成的比例，恐加劇壟斷，並不足以符合業界和香港整體經濟和人才發展的大趨勢。他建議當局盡快提供更多適切的政策扶持所有自資院校，吸納更多人才來港。

東華學院：將按情况申放寬取錄額

有別於3間自資大學，香港珠海學院、東華學院及職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院（THEi），未獲提升內地生上限比例。東華學院昨回覆，會積極改善學院的相關配套，並因應收生情况適時向當局申請放寬非本地生取錄限額。校方稱，過去3年因疫情關係，內地招生活動受一定程度影響，內地生比例佔總學生人數少於5%，報讀情况稍遜預期；隨逐步恢復正常通關，將於內地舉辦更多招生講座及展覽。

THEi昨回覆，未來將與政府保持溝通，加強與內地職業教育機構及各大企業之間合作，透過不同渠道及教育展覽推廣課程；又稱較受非本地生歡迎的課程包括公共關係及國際項目管理（榮譽）文學士、 酒店營運管理（榮譽）文學士、時裝設計（榮譽）文學士。