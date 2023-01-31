都大樹仁恒大准收20%內地生 原限額10% 教局：考慮表現後上調

教育局回覆查詢稱，按教育局與國家教育部同意的機制，經考慮相關院校的良好營辦紀錄、招收本地及內地學生方面的表現，以及使用現行限額方面的情况，上調3間自資大學招收內地生的限額，「以進一步推動香港自資專上教育的多元持續發展」。

恒大料漸增 未必一下收盡

其中恒大校長何順文稱，本學年整體本科生約6000人，去年取錄約400多名內地生入讀本科課程，佔全校本科生約7%，「都沒有收盡（10%限額）」。他分析，過去兩三年新冠疫情影響下兩地未通關，阻礙內地生來港就學，「有些人亦怕來到香港卻要網課」。

何順文預計未來會善用「20%限額」，本科課程取錄的內地生增至600至700人，「但是否一下子收盡（20%限額）？未必是，因為（視乎）我們的配套，也需要遴選學生」。

恒大去年底在廣州南沙和深圳前海分別開設「香港恒生大學內地中心」，協助內地招生、聯繫、辦研討會等工作，惟何順文稱，恒大暫未有計劃在大灣區建校區。

另3自資校維持10%

教局：適時探討優化

除3間自資大學，另有3間自資專上院校一直獲國家教育部批准招收內地生入讀學士，包括珠海學院、東華學院及職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院（THEi），需繼續維持「10%限額」。教育局稱會持續檢視相關情况，與國家教育部就自資專上院校招收內地學生事宜保持密切溝通，並適時探討進一步優化相關安排。

港專盼放寬 稱港優勢在外向

就內地生入讀副學位課程，則無指定自資院校的要求。港專校長陳卓禧昨回覆，該校現時准內地生申請高級文憑課程，但學士課程則按個別個案逐個考慮，學生可透過申請簽證來港。他未聞相關部門為該校提供新措施，改變其取錄內地生的安排。他認為香港正面對人才嚴重不足問題，希望當局放寬安排，予該校取錄更多非本地生，「香港優勢是外向型社會，收多些非本地生，包括一帶一路沿線國家、澳門、台灣，都是重要生源，助香港面對人口危機」。