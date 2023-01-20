中小下月迎跨境生 有設輔導有延長小息

助適應 初期准運動服上學辦迎新

元朗商會中學校長丘志良昨於港台《千禧年代》表示，該校跨境生主要經落馬洲及深圳灣口岸來港，毋須校巴接送，交通配套問題不大，惟中一中二生或未曾踏足校園，已告知家長如情况許可，由成人陪同學生回校會較安全。丘稱，已為每名跨境生編配安排朋輩輔導員，助融入校園；而部分學生可能暫未買校服，校方容許他們初時穿簡便運動服，學校亦會協助處理書簿安排。他又稱，該校有55名跨境生，部分早前已留港居住，亦有同學夾租住所，通關後相信他們可以返內地居住，與家人團聚。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林於同一節目稱，已準備2月1日迎接跨境生回校，由於部分同學已3年未返校園，校方當天會舉行迎新會，設新春活動讓本地及跨境生參與。他稱已修訂時間表，延長小息，讓同學有更多時間交流及認識校園。屯門的中華基督教會譚李麗芬紀念中學日前發通告，提及該校2月1日上午為初中跨境同學舉辦活動，協助適應學校環境。粉嶺的聖芳濟各書院亦發通告，提及2月2日開始跨境生恢復面授課，為讓跨境同學及家長有時間適應新安排，故復課初期會維持網課安排作過渡，稍後將不設網課。

立法會教育界議員朱國強昨於立法會稱，部分口岸如沙頭角仍未開放，部分跨境生需繞道過關，每日往返費時，促請政府和保安局盡快協調。