推薦大學直接錄取 18%校無提名超上屆

83校不申 獲提名學生減40人

「學校推薦直接錄取計劃」下，每間中學可推薦兩名學生。翻查去年首屆申請情况，約400間中學合共提名逾760個學生，約14%（63間）合資格中學無參與計劃。第二屆申請中學減20間，獲提名學生減40人。教育局稱，獲提名學生所報讀的課程領域廣泛，最多學生選報計算機及工程學、商科、體育、科學和醫科；會繼續與參與計劃的大學保持溝通，並按需要檢視計劃所涵蓋的課程範圍和運作。

首屆錄取率25% 學友社：或感機會低放棄

首屆計劃有195名學生獲大學發出直接錄取通知，佔獲提名者的約四分之一，最多人揀選港大、中大和理大課程。學友社學生輔導顧問吳寶城分析，有學校或參考去年成功率僅約25%，「覺得機會低」，加上部分指定課程要求呈交學生校內試成績，學校或因學生成績未及水平，故今屆放棄推薦學生參加計劃。

吳寶城認為，計劃原意是在公開試以外開闢入大學的新途徑，「每間學校中四、中五的學生亦可見證師兄師姊被推薦，促成他們努力讀書外，鼓勵多元發展，但若果不報名（推薦學生），會予學生印象：一定要考文憑試，一定是一試定生死了，似乎違背（計劃）原意」。他又指，院校會安排面試予所有獲推薦的學生，建議學校善用機會，讓學生透過面試見識，對日後升學、申請獎學金相關面試亦有幫助。

參與校：向中五生介紹 有意者需備學習檔案

兩屆均分別提名兩個學生參與「學校推薦直接錄取計劃」的佛教大光慈航中學，校長梁穎媛稱，校方會向中五生介紹該計劃，如他們有意參加，下學期便可着手預備個人學習檔案，包括讓同學反思個人學術及非學術的專長、興趣和才華等，至他們升中六後，校方會為報名參與的同學，安排個人及小組討論面試，並參閱個人學習檔案，以揀選合適提名人。