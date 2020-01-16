下月教育及職業博覽700展商遜去年 餐飲業等展商增

貿發局：去年7月展覽相距短 部分展商不參展

教育及職業博覽將一連4日於灣仔會展舉行，分為教育及職業兩個專區，提供升學及就業資訊。今屆約700間教育機構、公私營機構及企業等參展，提供2800個就業機會，部分設即場面試，市民可免費入場。

古靜敏稱，雖然今年的參展商數目較去年少，但很高興見到過往因防疫措施暫停來港參展的機構重臨。她稱，因應防疫措施放寬，餐飲業、銀行及保險業參展商的數目均比以往多。有份參展的酒店及餐飲業獵頭公司創辦人曾文紅稱，疫情期間兩個行業都大受打擊，不少人已經轉行或退休。隨着社會逐步復常，業界人手短缺，公司為酒店及餐飲業設立了新的求職平台，希望透過參展吸引使用者。

教育專區設4個展區，其中海外及中國內地升學展區將提供19個國家或地區的升學諮詢服務，多個駐港領事館、大學、升學中心等參展。博覽又設4個主題日，每日舉行相關講座介紹就業趨勢和行業發展，例如大灣區發展機遇主題，將介紹青年在大灣區求學、就業和創業的資訊。