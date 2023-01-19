都大開必修課 講國安公民責任

曾稱與其教國安 不如灌正確價值觀

議員批評 都大交補充文件

立法會教育事務委員會「研究推動國民及國安教育小組委員會」去年12月開會，議員批評都會大學未派代表出席，又不滿都大在政府文件表示「與其開設只教授國家安全法的課堂，不如向學生灌輸正確的心態和價值觀」，說法不適當，多名議員要求都大提交補充文件。

根據都會大學補交文件，校方今年決定開展「社會責任」學科，校方指內容仍在發展和編寫，相關的校內委員會亦正審閱具體內容。該科的大綱主要分為3部分，首部分是中華人民共和國憲制框架，包括《憲法》、《基本法》、一國兩制的原則及它們的相互關係；第二部分為《港區國安法》，主要包括立法背景丶主要範疇、實施細則和執行機制；第三部分關於社會責任，指出「身為中國國民，我們必須對社會、國家，以至世界肩負的責任（包括地緣政治以至全球視野中的國家安全議題）」。

與課外活動補足 稱多管齊下發展國安課

都大稱，「社會責任」必修科將與大學現有的相關聯課活動和課外活動，例如參與升國旗儀式、大灣區探索之旅交流團、《基本法》辯論比賽等互相補足。都大表示，除了課堂教學外，大學也製作10多條與國民教育相關的短片，期望向學生和大眾推廣國民教育。

都大強調，大學的目標是鄭重和認真地採取多管齊下及統整的方式，發展國民教育和國家安全的課程，希望增強學生的國民身分認同及對國家的歸屬感。