小一統一派位學生減12% 5跨境校網學額跌16%

教育局昨回覆，本年度（2023年度）預計4.38萬人參加小一派位，當中21,724人（約50%）獲自行分配學位；預計約2.2萬人參加小一統一派位，較去年少約3150人。

去年僅一個校網獲加派學位，涉及荔枝角、長沙灣、深水埗等地區；根據教育局昨發布的「2023年度統一派位各小一學校網選校名冊」，今年所有校網不會加派。教育局稱，按現有資料推算，在安排借調學位及開辦額外小一班級後，所有校網已有足夠的學額應付需求，暫時毋須加派。

各校網毋須加派學額

今年跨境學童專用校網維持5個，合共提供320個學額，較去年的379個減59個，跌幅約16%。其中涵蓋上水區的80網，去年提供89個跨境學童學額，今年減少33%至59個學額。涵蓋沙頭角等區域的83網，則由去年提供26個跨境學童學額，大減約85%，只提供4學額。

教育局預計本年度約170名跨境學童參加小一派位，較去年少15人，其中75人參加統一派位。局方稱，每年均會因應預計的小一跨境學童人數調整學額，會繼續密切留意跨境學童的學位需求，並與業界保持溝通和適當調整。

教局：有需要會考慮學校合併

倡早規劃應對人口變化

教育局重申，會繼續檢視官立學校的持續發展，有需要會考慮將學校合併、將位處有較多剩餘學位地區的學校重置，以紓緩個別地區學位長期供過於求的情况。局方又鼓勵業界及早規劃，應對人口結構變化對收生的影響。