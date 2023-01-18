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2023年1月18日星期三
Smarties' Power English 第365期
中大校董會檢討重組 專責組諮詢師生校友
中大工程院長黃定發8月過檔浸大 任常務副校長
教局派教材 教幼園生公德國民身分
理大成立中國歷史文化研究中心 校董林大輝：助年輕人掃思想障礙
華仁仔電車當畫板 宣揚與眾同行精神
大人ing：做回最初最真的我
時事中文：虛有其表的「薯條哥」
時事中文參考答案
視聽之娛：2022香港電影小回顧
大人ing：提自己要真誠，帶給大家最開心的Sica
詞中物：為生活找一個比喻
文字發酵：玉兔報到
文字發酵參考答案
Talk of the town : Chinese New Year is coming!
Talk of the town : Year of the Rabbit
Talk of the town Answers
Story : It's New Year again!
Horizon : Zodiac animals
Horizon Answers
Talk of the town Answers
【明報專訊】■Gear up
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