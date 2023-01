【明報專訊】香港華仁書院50多名師生以富有特色的港華校舍及港島建築群為設計藍本,將電車車身當成「畫板」,進行為期兩周的藝術創作,同時寫上代表華仁精神的「Men for and with others(與眾同行)」字句,寄寓「華仁仔」毋懼時代變遷,逾百年來肩負華仁精神和使命,身體力行,在香港不同角落傳揚關愛社區、和諧團結,實踐耶穌會的教育理念。