理大成立中國歷史文化研究中心 校董林大輝：助年輕人掃思想障礙

與清華合作培訓教師編教材

理大本科生本學年起必修中國歷史和文化相關課程。理大昨表示，新成立的「中國歷史與文化研究中心」將以中國近現代史及中國社會與文化為重點研究方向，推動中國歷史與文化教育；該校又與清華大學思想文化研究所簽署合作備忘錄，除培訓教師和編寫教材，亦會進行專題研究、合辦研討會等。林昨在成立典禮上致辭時稱，希望中心能發展成為具影響力人文學術機構，助政府弘揚中華文化、助年輕一代「掃除思想障礙」，融入國家發展大局。

文體旅局長楊潤雄昨出席典禮時表示，成立中心讓年輕一代了解和銘記歷史，培養他們的國民身分認同及民族自豪感；又稱清華大學是全國頂尖高等學府，相信兩校將發揮各自優勢。

中心的顧問委員會將由林大輝任主席，成員多為學術及文化界，包括身兼藝術發展局主席的體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，故宮文化博物館館長吳志華，中大歷史系客席教授丁新豹，古物諮詢委員會前成員冼玉儀等。