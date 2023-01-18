中大校董會檢討重組 專責組諮詢師生校友

小組檢討校董會規模成員組織

中大校董會去年12月會議決定成立專責小組，檢討校董會規模及成員組織，成員包括5名校董。根據小組文件，主席為金管局前總裁陳德霖，副主席為聯合書院校董會主席殷巧兒，成員包括立法會議員張宇人、中大常務副校長陳金樑、中大校友評議會主席楊于銘。小組稱，下月21日及24日將在中大李兆基樓的演講廳舉行諮詢會，邀請持份者出席，詳情及資料稍後公布。

書面遞交意見最多1000字

專責小組電子平台列問卷問題，包括是否認同現時適合檢討中大校董會的規模和組成，又列出「現時」、「2016年建議」、「立法會議員去年提交立法會的建議」的3種校外校董組成比例（即不包括中大僱員、全職中大本科生或研究生），就每席位組成分別徵求意見，最多以1000字書面交代對校董會規模和組成的其他意見。

小組文件稱，中大2016年曾成立檢討大學校董會規模及成員組織專責小組，多次公開諮詢及以互聯網諮詢員生及校友收集意見，但一直未達共識。去年12月，3名議員校董，包括張宇人、鄧家彪、劉國勳在教育事務委員會提出議員法案，包括建議增加校外校董比例、聘用校長須校董會四分之三成員支持。

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