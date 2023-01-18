中大校董會檢討重組 專責組諮詢師生校友

【明報專訊】3名立法會議員去年提出議員法案，希望修改中大校董會組成方式。中大校董會去年12月成立的「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」，昨致函中大師生和校友透過電子平台就校董會重組方案提出意見和評論，下月底前提交。專責小組整理及分析意見後向校董會提交結果。
小組檢討校董會規模成員組織
中大校董會去年12月會議決定成立專責小組，檢討校董會規模及成員組織，成員包括5名校董。根據小組文件，主席為金管局前總裁陳德霖，副主席為聯合書院校董會主席殷巧兒，成員包括立法會議員張宇人、中大常務副校長陳金樑、中大校友評議會主席楊于銘。小組稱，下月21日及24日將在中大李兆基樓的演講廳舉行諮詢會，邀請持份者出席，詳情及資料稍後公布。
書面遞交意見最多1000字
專責小組電子平台列問卷問題，包括是否認同現時適合檢討中大校董會的規模和組成，又列出「現時」、「2016年建議」、「立法會議員去年提交立法會的建議」的3種校外校董組成比例（即不包括中大僱員、全職中大本科生或研究生），就每席位組成分別徵求意見，最多以1000字書面交代對校董會規模和組成的其他意見。
小組文件稱，中大2016年曾成立檢討大學校董會規模及成員組織專責小組，多次公開諮詢及以互聯網諮詢員生及校友收集意見，但一直未達共識。去年12月，3名議員校董，包括張宇人、鄧家彪、劉國勳在教育事務委員會提出議員法案，包括建議增加校外校董比例、聘用校長須校董會四分之三成員支持。
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