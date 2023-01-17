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2023年1月17日星期二
星笈中文 第083期
校長函校友：學生減 年補貼百萬 聖類斯小學募捐信流傳 校董會稱惹誤會：運作如常
皇仁生南豐紗廠擺年宵檔
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星笈秘技：舊生教路：自組應試百子櫃
星笈秘技：根據題型「對症下藥」
讀通文言：探討秦昭王的性格──〈廉頗藺相如列傳〉的延伸閱讀
綜合精練：演講辭語境意識陷阱：不分尊卑鬧笑話
校園尺牘：向教科書出版社 提出意見及改善建議（書信）
校園尺牘：向教科書出版社 提出意見及改善建議（書信）
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【明報專訊】■字詞錦囊
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