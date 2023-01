皇仁生南豐紗廠擺年宵檔

賣自家設計產品 歌詞貼紙勉港人

為「送虎迎兔」,由10多名中三至中五生組成的皇仁書院年宵籌委會,設計多款兔年產品,包括印有「A year of fortune(好運的一年)」的兔年衛衣。籌委會主席伍正楓解釋意念,稱新冠疫情下不同事物停擺,去年得悉維園年宵繼續不設乾貨,感到很失望,但慶幸可改在另一地點擺檔,「想讓大家開心,帶來鼓勵」。

籌委會亦設計廣東歌詞貼紙,摘錄勵志歌詞,包括樂隊RubberBand的《逆流之歌》「歲月將一切淘空/但我守好那片夢/哪懼髮白再滿身疼痛」,以及歌手Serrini的《Let Us Go Then You and I》「推翻認知的瑣碎/寫生命新的一句/今天就克服磨練跑往光輝去」。

伍正楓說,香港人對廣東歌有很大共鳴,「這兩首歌的歌詞都幾有意思,(我們)不是就隨便在流行曲找兩句寫下來」。皇仁書院學生會會長羅天佑說,團隊想憑歌寄意,形容辦年宵和這幾年大家都「有些感受」,除了勉勵香港人,亦抒發同學感受。

皇仁舊生會表示,今年校內考試在農曆新年前進行,籌委會同學要兼顧考試和年宵準備工夫。伍正楓說,今年檔名為「白玉兔」,代表着每一名「皇仁仔」。他說籌委會團隊合力完成產品設計、採購、人力資源、財政管理等工作,每名「皇仁仔」都各有所長。