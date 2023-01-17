皇仁生南豐紗廠擺年宵檔

賣自家設計產品 歌詞貼紙勉港人

為「送虎迎兔」，由10多名中三至中五生組成的皇仁書院年宵籌委會，設計多款兔年產品，包括印有「A year of fortune（好運的一年）」的兔年衛衣。籌委會主席伍正楓解釋意念，稱新冠疫情下不同事物停擺，去年得悉維園年宵繼續不設乾貨，感到很失望，但慶幸可改在另一地點擺檔，「想讓大家開心，帶來鼓勵」。

籌委會亦設計廣東歌詞貼紙，摘錄勵志歌詞，包括樂隊RubberBand的《逆流之歌》「歲月將一切淘空／但我守好那片夢／哪懼髮白再滿身疼痛」，以及歌手Serrini的《Let Us Go Then You and I》「推翻認知的瑣碎／寫生命新的一句／今天就克服磨練跑往光輝去」。

伍正楓說，香港人對廣東歌有很大共鳴，「這兩首歌的歌詞都幾有意思，（我們）不是就隨便在流行曲找兩句寫下來」。皇仁書院學生會會長羅天佑說，團隊想憑歌寄意，形容辦年宵和這幾年大家都「有些感受」，除了勉勵香港人，亦抒發同學感受。

皇仁舊生會表示，今年校內考試在農曆新年前進行，籌委會同學要兼顧考試和年宵準備工夫。伍正楓說，今年檔名為「白玉兔」，代表着每一名「皇仁仔」。他說籌委會團隊合力完成產品設計、採購、人力資源、財政管理等工作，每名「皇仁仔」都各有所長。