校長函校友：學生減 年補貼百萬 聖類斯小學募捐信流傳 校董會稱惹誤會：運作如常

聖類斯中學（小學部）（下稱聖類斯小學）1927年創校，學費每年45,800元。直屬中學為津貼學校聖類斯中學。

聖類斯小學校長吳錦聰上月28日發信，提及學校如再無捐助，或無法正常運作，學生一定是受害者。信中表示，明白近年經濟不景，對各行各業都是一個挑戰，「但為了我的學生，只有聯絡一些與學校關係較為密切的朋友，希望大家能施以援手」。

校董會：一般私校挑戰 會調查事件

該信件在網上流傳及掀起討論，聖類斯小學校董會昨日發聲明，稱信件屬校長非公開信函，不會就此評論；管理層已就信件展開調查，範圍包括信函討論之背景、目的、對象及事情的描述等。聲明又表示，聖類斯小學屬私立非牟利，並沒有得到政府資助，營運情况跟其他私立學校大同小異。每年除學費收入，也會接受一些捐助作為額外資金，以保持優質教育服務及改善設施等，而基於以上背景，聖類斯小學校長曾致函舊生友好籌募捐助。

聲明亦表示，辦學團體慈幼會知悉聖類斯小學正面對一般私校面臨的挑戰，同時亦肯定辦學的價值及支持學校持續發展，祈願持份者清楚了解情况，繼續在各方面支持。

立法會教育界議員朱國強說，有別於獲政府資助的津貼學校，私校營運自負盈虧，學費為收入之一，故此移民潮、「音樂椅效應」（學生轉校）對部分私校影響較大。他稱，不僅是私校，津校亦會籌募捐助，以支援學校設施、個別項目，每校運作模式不同，認為此事不應過分發酵，應讓該校校董會處理。

教局聯絡學校 提醒與家長充分溝通

教育局回覆，私校按自負盈虧和市場運作原則營辦，其營運及財務狀况直接受不同因素影響，包括收生、僱員薪酬、校舍租金和維修開支，學校需自行承擔所有營運開支。局方得悉事件後已聯絡有關學校，並提醒學校應與家長及各持份者充分溝通。