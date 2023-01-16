教育
常識學堂 第261期

新聞解碼：儲養分的球根花卉

【明報專訊】農曆新年將至，我們到年宵花市、旺角花墟等地方買花外，也可前往香港公園球根植物主題展覽，觀賞展出的百合、鬱金香、水仙等球根花卉。

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