教育
常識學堂 第261期

我的興趣：透視醫學熒光

【明報專訊】大家日常溫習、做筆記時，會用熒光筆把重點劃下嗎？鮮明的熒光一下子就能吸引目光，突顯事物重點。熒光除了是學習的好幫手，原來也是生物醫學界、體外診斷的有用工具！

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