鞋商「出家」成店長 收書研究最開心

被問尋人接手 笑言不害朋友

旺角的樓上書店林立，同是愛書人的鄭老闆說不少人將這些書店與浪漫畫上等號，他知道有小書店開業或一年半載就結業。當過18年的書店老闆，他稱會對有意開書店的年輕人說：「千祈唔好啊，餓死你啊。」

經營之苦以外，他在書海找到快樂。開書舍前，鄭老闆從事鞋公司生意，2005年「半路出家」開書舍，慢慢學習揀書，不時收二手書後再查資料分辨書的質素，「研究的過程自己也有所學習，開書店最開心就是這件事，收書、研究、自己長進」。他稱，與售賣新書的書店不同，書舍不用跟潮流，書本不因銷量差便快速下架，「二手書店向較專業的讀者提供另一次機會，可以找回出版已久、但他錯過的書」。

冀港人勿自視香港過客

鄭老闆說，以前人們常說「每人都是香港的過客」，但他反問如人人以過客心態，會否有店舖可落地生根、屹立百年不倒，「100年、200年、300年一直存在，無論建築和一樹一木都是。這樣你才會有歸屬感，一個地方應有自己的價值觀，希望人們認同這個地方，然後一直選擇這個地方」。