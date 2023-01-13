研究:珊瑚共生藻具賞罰機制 宿主可切斷食物供應

港大太古海洋科學研究所及生物科學學院研究助理教授麥瑞比（Shelby McIlroy）近日發表研究，刊於學術期刊《Microbiome》，指出珊瑚允許幾種藻類共存，部分藻類會與珊瑚分享養分，但部分則保留更多的營養來滿足自己的需要。

團隊運用穩定同位素技術，將加勒比珊瑚宿主與不同藻類之間的營養流動描繪出來，以追蹤共生關係中，各伙伴之間碳和氮等營養物質的兌換狀况。團隊發現，珊瑚確實會懲罰一些保留更多營養滿足自己的「不忠」藻類，例如限制給予共生藻類的營養供應；珊瑚同時會獎勵「忠誠」的伙伴，培養對珊瑚更有利的共生藻類。

助找出防止珊瑚白化方法

隨着氣候變化，水溫飈升致藻類死亡，珊瑚亦受牽連死亡，出現白化現象。港大團隊稱，科學家希望讓珊瑚成為更耐熱的藻類宿主，等同於為珊瑚找益生菌，可防止白化和爭取更多存活的時間。團隊認為增進了解珊瑚的生物特性，有助人類研究如何防止珊瑚白化。