港首引入家訪量表 助社工評估幼童家境 國際指標經本土化 涵成長要素

小童群益會兩年驗證 列家居等8指標

該會「恩童計劃」的參加者、家長明仔媽媽（化名）獨力照顧現年兩歲、被診斷為整體發展遲緩的兒子。明仔的專注力、語言能力和表達能力亦較同齡孩子弱，兩母子居住的村屋活動空間不大，附近亦欠遊樂設施。明仔媽媽因經濟條件所限，較少買玩具給明仔，且支援網絡薄弱，平日承受頗大的生活和情緒壓力，令她在育兒路上偶爾感挫敗。

社工遂按量表家訪，評估明仔的家庭環境及親子互動，再按明仔的成長需要送贈適齡玩具，包括公仔套裝，幫助訓練他的溝通及社交技巧，以及送上顏色分類玩具，訓練解難能力；另一邊廂向明仔媽媽提供情緒支援。

兒遲緩母感挫敗 按量表予物質情緒支援

該會表示，量表由外國學者推出，是國際用來評估家庭環境的重要工具，但一直未有經過驗證的中文版本。該會引入量表譯成中文，在2021年9月至去年8月，於本港招募131名3歲4個月至6歲的兒童，以及129名3歲4個月以下的嬰幼兒，驗證後發現中文版的量表取得良好的有效度、可信度及測量屬性，亦是全港首套相類似的量表，建議社工業界家訪時善用，或透過跟進介入有需要的家庭，促進嬰幼兒的全方位成長。

在量表中，量度家庭環境有八大指標：學習素材、語言刺激、家居環境、反應、學習刺激、模範、多樣性、接納。香港小童群益會署理助理總幹事馬若儂以家居環境指標為例，需兼顧安全及對孩子的吸引力，住所室內設計不應黑暗及單調。她續說，0至6歲是兒童腦部及身體成長發展的黃金期，具有良好刺激的家居環境、設備及親子互動，對兒童成長至關重要。