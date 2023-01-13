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智叻中文Smarties' 第517期

字學中文：放屁的歇後語

【明報專訊】噗！室內瀰漫着一陣臭味，到底是誰在放屁？雖說放屁是每個人都有的生理現象，為這小事而追究只是「脫褲子放屁」——多此一舉，但屁的氣味和聲響總是令人側目。在歇後語中，不同人物放屁更各有含意。

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