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2023年1月13日星期五
智叻中文Smarties' 第517期
港首引入家訪量表 助社工評估幼童家境 國際指標經本土化 涵成長要素
創科屢奪殊榮 東華黃士心學生群舞賀校慶
中大研納米級3D打印 普及材料製精密設備
研究:珊瑚共生藻具賞罰機制 宿主可切斷食物供應
名家學堂：奇幻界「世一」代表：托爾金
名家學堂：閱讀奇幻故事 探尋事實真理
妙文精點：閒遊小經歷 悟出大道理
短篇搜查官：羊群的積極修煉
自然手札：麂鹿與冬候鳥
字遊打卡：命若浮雲的陶然
時事中文：霧凇像雪景
考考你答案
字學中文：放屁的歇後語
語文小錦囊：書生的酸氣
機智小孩：急才小孩——諸葛恪
時事中文：霧凇像雪景
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【明報專訊】香港難見白皚皚的雪景，但原來看來白茫茫一片的，除了雪，還有霧凇呢！
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港首引入家訪量表 助社工評估幼童家境 國際指標經本土化 涵成長要素
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