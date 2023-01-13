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語文同樂 第618期

字遊打卡：命若浮雲的陶然

【明報專訊】生命是一趟旅程，這個老套的比喻，我想，還是可以用在陶然身上，而他的旅程應該是散漫的，沒有特別要去或不要去的地方。如果可以選擇躺在雲上，他絕對不會乘坐飛機。

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